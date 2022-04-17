大腦運作系統是否順暢，左右一個人的生活品質；相對的，不良日常習慣則會破壞大腦功能，造成惡性循環。專家指出，雖然許多因素都會傷害大腦健康，但4個行為影響最大，包括久坐、缺乏社交活動、睡眠不足以及長期壓力。 但好消息是：比起傷腦的飲食習慣或慢性疾病，這4種行為相對容易改善多了。

哈佛附屬麻州總醫院遺傳與衰老研究部主任、麥肯斯大腦健康中心聯合主任魯道夫坦齊（Rudolph Tanzi）指出，臨床案例與研究數據顯示，4種行為對於大腦認知領域傷害極大，包括：

1.坐太久

成年人平均每天坐6.5小時。《PLOS One》刊載2018年的研究指出，久坐與大腦中記憶區域的健康變化有關。 研究人員利用核磁共振掃描觀察了45至75歲受測者的內側顳葉（MTL），這是日常產生新記憶的大腦區域。 研究者將掃描結果與受試者每天平均坐著的時數進行比較。

結果發現，坐得最久的人，MTL區域越薄。 研究人員認為：MTL變薄，可能是認知能力下降和癡呆失智症的前兆。

2.缺乏社交

孤獨感與憂鬱，已知是罹患阿茲海默症的高風險因子，並會加速惡化認知能力。 2021年7月發表在《The Journals of Gerontology》上的研究發現：社交活動較少的人會失去更多的大腦灰質，這是腦部處理資訊的關鍵構造。

3.睡眠不足

2018 年 12 月的《Sleep》刊登的研究發現，當人們每晚睡眠時間少於 7 小時，認知技能，尤其是記憶力、推理能力和解決問題的能力就會下降。

4.慢性壓力

專家強調，長期壓力會殺死腦細胞，造成負責記憶和學習的前額葉皮層及海馬迴萎縮、降低腦部神經連結。更有多項研究認為，過度壓力跟往後長期認知功能下降、罹患阿茲海默症的發生極為相關。

●盡快調整壞習慣 專家：腦功能仍有改善契機

專家指出，比起像是遺傳、疾病導致的大腦損傷恐已不可逆，日常習慣反而是更為有效而可以做到的改變。綜合專家學者建議的15項生活習慣，可做為日常實踐腦力活動的護腦參考：