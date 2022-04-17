新冠疫情再度於國內延燒，欲避免中重症或住院的風險，除了平時做好防疫措施，適度的運動鍛鍊增強心肺功能，也對染疫後的身體狀況有益。美國愛荷華州立大學近日發布的研究指稱，施打疫苗若無明顯不適副作用或不良反應一到兩天後，每日至少鍛鍊90分鐘，將有助於提升體內的抗體濃度，對疫苗副作用的影響也微乎其微。

●接種疫苗後每天鍛鍊90分鐘 研究：體內抗體濃度顯著上升

研究團隊於2021年3月至6月期間，招募共計36名曾接受輝瑞BNT接種的受試者，並將其分為每日採取90分鐘以上中等強度運動的「實驗組」，與施打疫苗後從未運動的「對照組」。為求實驗結果精確，研究團隊亦透過動物實驗，探測運動力較高的小鼠於接種疫苗後的反應。

(圖/潮健康提供)

研究結果顯示，與打完疫苗後久坐不動的受試者相比，每週採取固定鍛鍊的受試者，體內的抗體濃度顯著增加。另外，動物實驗中活動力較高的小鼠，體內亦產生較多的抗體，佐證了研究團隊最初的假設。

研究作者兼愛荷華州大運動機能學教授Marian Kohut表示，先前幾項的研究已經證實，在接種疫苗之前進行固定鍛煉者，體內具有更高的抗體反應。對此她提出假設：運動將對身體產生急性壓力、從而引起發炎反應。這種反應可能會刺激干擾素（Interferons）和抗體的產生，從而對抗病毒所造成的威脅。

「另一個可能的原因，則是運動讓體內的血液和淋巴液流動，從而促進免疫細胞循環。」Kohut認為，運動增加免疫反應的機制，仍有待更多研究進一步確認，不過固定的運動習慣，對預防新冠肺炎而言確實有正面影響。

●打完疫苗立即投入訓練？ 美衛生院：建議從「這些運動」開始著手

縱然施打疫苗後的運動行為，可能使體內的抗體增加，但不少學者也表明，施打疫苗後採取劇烈運動，並非全然都帶來正面的效益。美國國家衛生院（NIH）刊載研究即指出，有42.8%的受試者在運動後使他們的頭痛症狀惡化；此外，亦有少數受試者表示運動後的副作用加重狀況。

(圖/潮健康提供)

美國國家衛生院建議，根據施打疫苗後的副作用類型和強度，可以選擇進行較為溫和的鍛煉方式。例如打疫苗後手臂嚴重痠痛、但身體其他部位感覺良好，可以將上半身的阻力訓練，調整至以腿部或腹部為重點的鍛煉方式。或者，如果施打疫苗後自覺有疲勞、有昏睡感，則可透過長途步行來取代典型的高強度間歇訓練（HIIT）。

美國國家衛生院表示，即使施打疫苗後沒有感受到明顯副作用，仍需花上1-2天的時間，觀察身體狀況再進行運動。若擔心身體狀況不堪負荷，則可從低強度的步行、慢跑、游泳或瑜珈開始。