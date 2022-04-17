桃園市長下屆候選人各黨都未定，雖台北市議員羅智強已率先宣布參選桃園市長，但被黨中央以民調太低、已排除提名等理由打槍。國民黨前文宣部副主任賴立竹16日接受港媒訪問時表示，市長人選遲遲沒有確定，連提名或初選也沒有說清楚，導致各跑各的，各有支持者，也開始押寶，但人選押對還好，一旦押錯勢必造成傷痕，「缺口」如果持續擴大，對市長、市議員選舉都不利。

根據《中評社》報導，賴立竹坦言，桃園市長人選，還沒有確定目標跟方向，確實是基層藍營擔心，也是「小雞」的煩惱，如果能夠透過競爭與清楚的遊戲規則，納入羅智強這樣外來因素，跟本地力量組合，可以讓國民黨產生更優秀人才，不見得是壞事。他建議黨中央要快速定調提名或者初選制度，趕快產生人選，千萬不要拖延。

賴立竹認為，總要有統一口徑跟路徑，然後想選的人努力爭取，想輔選也知道自己押寶的人，到底有沒有機會出線？不然一直眾說紛紜，原本協調民調最高、選擇最好的候選人，又變得模稜兩可，黨內會壁壘分明，已經開始有「缺口」，且力量分散太久，恐怕無法進一步整合。

至於國民黨桃園市長人選到底會派誰，據《中國時報》14日報導指出，黃國園黨部主委蔡忠誠13日說，空降、在地二分法對國民黨是種傷害，需要在地耕耘才會被接受，目前正在整合陸、空及地方聲音，相信在這1、2周內在地就會找出最強參選人，提名得因地制宜，地方黨部會尊重黨中央的提名機制。