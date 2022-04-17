日前指揮官陳時中拋出用「台灣社交距離APP」取代實聯制的構思，讓這個曾於2021年掀起安裝熱潮的APP，再次受到討論。同時很多網友抱怨現有的防疫政策「實聯制」很麻煩，效果不彰，甚至因近期本土疫情險峻，擴大匡列，導致更多人開始避掃實聯制，以免受到影響。台灣社交距離APP究竟這是什麼？該怎麼用？

Ｑ1：什麼是台灣社交距離APP？

Ａ：「台灣社交距離 APP」是由台灣人工智慧實驗室開發，為行政院及衛生福利部疾病管制署合作的防疫APP，以保護隱私且尊重使用者意願為最高原則，無須註冊，也不會上傳任何個人資料，其建置目的是為了讓使用者即時掌握與確診者接觸情形，降低疫情傳播。

Ｑ2：這APP是怎麼運作的？

Ａ：APP主要透過藍牙比對你與身邊的人之距離，並記錄最近 14 天內的接觸史。大家於外出活動時可能會接觸不特定風險人群，而這些接觸到的風險人群，如果有人後來確診 COVID-19，APP可輔助於第一時間通知曾與確診者有接觸之人員，發掘可能的風險個案。 如果你符合告警條件（曾與確診者於2公尺內接觸2分鐘以上）的用戶手持裝置會出現APP告警畫面，並由用戶自主向衛生單位通報。

Ｑ3：這樣是否代表我去了哪裡，這個APP全知道？

Ａ：該APP使用藍牙比對與他人的距離，並記錄14天內的比對紀錄，不會記錄足跡。

Ｑ4：如何啟動通知？

Ａ：只要開啟畫面後確認下面的按鍵顯示已開啟即可（預設為開啟）。

Ｑ5：所有的功能有哪些？

Ａ：包含「首頁動態畫面」及「確診者上傳接觸資料」等部分。

「首頁動態畫面」為方便用戶確認APP是否正常運作；「確診者上傳接觸資料」則由衛生單位通知確診民眾操作APP以取得驗證碼後，由系統上傳其隨機ID及活動區間資料。

用戶之APP每15分鐘會產生1個隨機ID，並利用藍牙訊號記錄曾接觸的隨機ID，APP每日比對確診者上傳的隨機ID，一般民眾僅需開啟藍芽功能，如經配對出曾與確診者有接觸紀錄，APP便會發出警告通知以提醒用戶，達到實聯通知之效果。

Ｑ6：為什麼畫面只會顯示「比對無接觸」？

Ａ：代表你近期沒有曾經與確診者相處過。

Ｑ7：如果接到通知怎麼辦？

Ａ：收到通知，表示您曾經和確診者在近距離範圍內，不代表確診。當事人應注意個人身體健康狀況，若出現疑似症狀時亦請主動回報，打1922尋求協助，並戴上口罩並依指示儘速就醫，另請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC）等，以提供及時診斷通報。 在未解除示警訊息之前，每隔4小時會告警一次；若須提前解除告警，可於每日上午9點至下午8點撥打02-23922094協助辦理。

Ｑ8：裝了社交距離APP為什麼可以放心呢？

Ａ：實際上，社交距離APP才能幫助自己更了解與確診者的距離！以阿妹演唱會為例，如果1位搖滾區的歌迷是確診者，那麼針對該歌迷周圍2公尺內且共處2分鐘以上的人，其社交距離APP便會提出警示；相反的離他好幾公尺遠的看台區聽眾，因感染風險低，就不會收到通知。衛生單位也能夠做到精準匡列較為密切之接觸者。若僅看足跡，即便足跡重疊，也很難了解自己與確診者的距離。

Ｑ9：安裝之後，會不會特別耗電？

Ａ：該APP需要開啟藍牙才可使用，耗電量就是開藍牙的耗電量。

Ｑ10：如何讓APP發揮最大效用？

Ａ：雖不少人覺得這APP永遠沒出現與比對無接觸不同的訊息，以為沒有用。事實上，要多數人都有使用，才能發揮最大效果！指揮中心指揮官陳時中表示，目前下載量大約為600萬人，需要達到1200萬人下載，才有較明顯的效果。