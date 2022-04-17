本土疫情連日攀升，16日更新增9名中症、1名重症個案。其中重症個案為國內首例兒童重症，為一名2歲男童，14日確診後就入住加護病房，目前病況嚴重，正在全力救治中，而其家長已簽署放棄急救同意書。此消息引發熱議，大批網友認為中重症比例一直提高令人擔憂，不少人更直呼「怕了」。

中央流行疫情指揮中心16日公布，新增1199例本土病例，中重症個案也一口氣增加10例，其中重症是一名2歲男童。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，重症男童於14日確診，沒有接種過疫苗、無慢性病史，出現急性腦炎併多重器官異常，在加護病房使用呼吸器，也使用類固醇、免疫調節劑等治療。目前男童病況嚴重，醫院正在全力救治中，而其家長已簽署放棄急救同意書。

此消息在PTT論壇引發熱議，網友紛紛表示：「連兩日中重症都+10，其中包含5歲以下幼童進加護病房，心得：大家要保護好自己及家人」、「中重症開始變多是不是不穩了」、「還有小孩確診住加護病房，我開始怕了」、「中重症開始出來了，嚇死人了，我真的怕了」、「今天真的10～30歲，打了三劑還中重症，而且沒慢性病」。