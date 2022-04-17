奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享4/18～4/24星座運勢，獅子座事業運最旺，處女座愛情運最旺，水瓶座金錢運最旺；另外摩羯座事業運需要留意，雙魚座愛情運需要留意，牡羊座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★

牡羊朋友下周進入休息停頓的狀態，長久以來的忙碌與壓力開始不堪負荷，內心升起無力感，另外正偏財運不佳，要避免不必要的支出，並且做好理財，以免產生經濟壓力。

▍金牛座

整體運勢★★★

許多計畫在下周開始延誤，對事情的掌握度也降低許多，甚至可能面臨失誤，讓金牛朋友感到手足無措，面對事情多了點不確定感。

▍雙子座

整體運勢★★★

下周雙子朋友需提高警覺，過去努力方向錯誤，一直以來沒有發覺，下周負面影響逐漸浮現，甚至造成破壞，所以要特別小心。

▍巨蟹座

整體運勢★★

下周巨蟹朋友無力感增加，長久以來逃避的問題，在下周將重新面對，需要完全解決，因此感到疲憊又無奈。

▍獅子座

整體運勢★★★

獅子朋友不願受到束縛，讓下周生活的起伏變大，對工作的企圖心增強，不想再繼續安逸下去，渴望在事業上突破自我，好好把握時機努力，有望更上一層樓。

▍處女座

整體運勢★★★

下周處女朋友做事效率高，面對事情的反應與熱情都提升許多，愛情運很旺，有伴的人彼此願意給對方空間，相處起來更輕鬆，單身者開始想談戀愛，有動力認識新朋友。

▍天秤座

整體運勢★★★

天秤朋友下周比較怠惰，思緒停擺，讓你在面對事情時感到些微的無力感，奧斯建議要拿出理性思考問題比較好。

▍天蠍座

整體運勢★★★

下周天蠍變得計較許多，甚至開始想要與人比輸贏，有些競爭能鞭策自己，但下周的卻是屬於惡性競爭，因為太好勝，反而因此錯失成功時機。

▍射手座

整體運勢★★★

下周射手朋友容易高估自己，攬了過多責任在身上，壓力增大，感到喘不過氣。

▍摩羯座

整體運勢★★★

下周摩羯朋友喪失自信，身邊瑣事變多，又需要親自解決，但是又覺得自己做得不夠好，感到非常疲倦。職場上要多與同事溝通，遇到問題要適時求援，不要當獨行俠，否則後果不堪設想。

▍水瓶座

整體運勢★★

下周水瓶朋友顯得很謹慎，面對許多事情都放不開自己，不過下周金錢運不錯，偏財運優於正財運，理財觀念增強許多，讓自己有機會多賺點零用錢。

▍雙魚座

整體運勢★★★

下周雙魚朋友不滿足現況，願意努力改變，不過情緒起伏較大，容易和旁人產生爭執，要多注意。有伴的人可能會和戀人吵架，甚至會波及到周遭的人，建議下周感情上要多加留意，避免因為自己的情緒而影響關係喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】