台灣本土疫情急遽升溫，由於有去年先例，讓不少任職於「內需產業」的勞工人人自危，擔心會被減薪或資遣；疫情嚴峻期間，若不幸遭公司資遣，政府提供的失業給付將為勞工緩一時燃眉之急，至少能夠領6個月，且勞保局提醒，找到新工作提前就職，參加就業保險滿3個月後，也能領取就業獎勵金津貼，即尚未領完的失業給付的50%。

去年疫情爆發衝擊內需產業，致使失業人口飆升，全年失業率來到3.95%，逾47萬人失去工作；近期本土疫情死灰復燃，本土個案破千例創新高，人力專家楊宗斌分析，今年企業普遍看好明顯「有感復甦」，甚至期盼年底邊境解封，但最近疫情突升，前景充滿不確定性因素下，企業對徵才、加薪將更加保守。

楊宗斌續指，職涯發展的不確定性增加，特別是任職於「內需產業」的勞工，對工作的危機感更大，所得減少可能會是最嚴重的一群人，除了需要擔心獎金、分紅縮水外，甚至還要害怕被資遣或減薪。

疫情嚴峻期間，許多人因此被資遣，手頭更加吃緊，而此時則有至少能夠領6個月的失業給付，為勞工帶來及時雨，只要符合四個條件包括：一、非自願離職；二、辦理退保當日前三年內，且保險年資合計滿一年以上；三、具有工作能力及繼續工作意願；四、向公立就業服務機構辦理求職登記，14日內仍無法就業或安排職業訓練。

但有民眾表示，目前已經領2個月的失業給付，最近有一家條件不錯的工作機會，但又捨不得尚未領完的4個月失業給付。

勞保局解釋，為了鼓勵勞工提早就業，就業保險還設有「提早就業獎助津貼」，勞工只要在失業給付請領期限屆滿前受僱工作，並依規定參加就業保險滿三個月以上，就可再請領尚未領完的失業給付的50％。

舉例來說，依上述民眾已經領2個月的失業給付，如果再度受雇並參加就業保險滿3個月，就可以請領2個月的「提早就業獎助津貼」，也就是沒領完的失業給付的50%，如此一來，不僅找到工作、有穩定的薪資，且還能再領一筆就業獎助津貼，比領完4個月獎金錯失好工作要好上許多。