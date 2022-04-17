星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析，摩羯座、白羊座、金牛座、處女座的男人婚前非常愛玩，換過一任又一任的女友，身邊從來不缺曖昧對象，不過婚後他們會立刻調整心態，變成模範好老公，一輩子寵愛老婆。

▍1.摩羯座

摩羯男年輕的時候很愛玩，但又不敢承認，怕敗壞自己的名聲，每次在大家面前就裝出純情小白兔的樣子，其實在感情中根本就是玩咖，曖昧過的對象數不清，面對新歡都表示只有這次是認真的，不過婚後他們會收起玩心，一方面是年輕時玩夠了，另一方面是精力不夠，工作已經耗費所有心力，下班只想回家休息。

▍2.白羊座

白羊男年輕時很衝動，容易被美色迷惑，非常風流，面對感情只想要享樂，不想負責，他們個性熱情，談吐幽默，能輕鬆博取異性的好感，非常有玩咖的本錢。不過白羊男婚後會迅速調整心態，變得成熟，認為要對得起丈夫的身分，好好照顧家人，不再玩弄感情。

▍3.金牛座

金牛男很好色，面對漂亮的女人完全沒抵抗力，年輕時非常風流，見一個愛一個，他們也很享受被女性包圍的感覺，所以和許多人維持曖昧關係。不過婚後的金牛男會迅速收斂，對老婆非常專情，因為他們覺得外遇壞處多、好處少，不值得冒險嘗試，所以心甘情願當個安份的好老公。

▍4.處女座

處女男自我要求高，而且會拿同一套標準來要求伴侶，他們在年輕時和很多人交往過，只要有一些部分不符合期待，就會果斷分手，讓許多女人非常傷心，欠下一大筆感情債，直到找到心目中的女神，他們才甘願定下來，一輩子盡全力守護這段婚姻。