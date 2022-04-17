巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）近期被爆出砸上千萬台幣購買「另類軍火」幫助軍隊重振雄風，包括35,000顆藍色小藥丸和一些男性入珠所需植入物，引來反對黨女議員在推特發文痛批:「挪用公款買假陽具就是犯罪!」

根據英國《衛報》（The Guardian）報導，巴西軍方還辯稱此次花費根本不到350萬雷亞爾(折合台幣約2,133萬)，此外，購買威而鋼是為了治療高血壓，而且也只買了3個矽膠植入物，不是媒體報導那樣誇張有60個。

總統波索納洛週三也跳出來滅火，談到國防部收購大量勃起功能障礙藥物，他一派輕鬆表示:「部隊需要藍色小藥丸治療一些風濕和高血壓，恕我直言，這根本沒什麼…」

然而，消息一出，反對黨議員瓦茲（Elias Vaz）隨即在推特發文開嗆:「先是威而鋼、生髮劑，現在又是假陽具，每個人都有權利擁有任何癖好。但是挪用公款就是犯罪，我們將針對這樁醜聞展開調查，不會讓巴西落入索納洛的魔掌把玩著。」