俄羅斯入侵烏克蘭之後，國際上都把俄羅斯撤軍的希望放在中國身上，但中國對此一直保持模糊的態度，西方國家都認為是中國私下支持俄羅斯。德媒評論認為，俄入侵烏克蘭限縮了自己的戰略自主空間，從而落入了中國勢力範圍，淪為北京的朝貢國。

《德國之聲》引述慕尼黑出版的《焦點雜誌》網站一篇題為《普丁開戰幫了中國一個大忙 卻讓俄羅斯成為人質》為題的評論稱，中國和印度都既不想拋棄俄羅斯，又不想危及和西方的良好關係，而莫斯科則很有可能在今後淪落為北京的傀儡。可以確定的是，今後國際秩序霸主只有美國和中國。

該評論文章指出，烏克蘭戰爭爆發後，中國正在國際外交場合讚揚印度的「外交自主性」，後者同樣也不願意譴責或制裁俄羅斯。中國和印度的例子清晰地表明，不僅僅是敵人的敵人可以成為朋友，敵人的朋友同樣也可以成為朋友，從而避免以他為敵。但關鍵問題是，這一轉向在今後的雙雄爭霸國際秩序中是否還能繼續維持。可以確定的是，今後國際秩序中只會有兩個霸主：美國和中國。」

評論說，由於持續面臨俄羅斯的威脅，歐洲今後的戰略自主空間將會縮小。在歐洲人的頭腦中，俄羅斯的核威脅將會具有更深遠的影響。俄羅斯本身則通過這場戰爭固化了在國際政治舞臺上的地位，幾乎失去了全部的戰略自主空間。

評論毫不掩飾地直言稱，俄羅斯入侵烏克蘭，反而貫徹了中國的利益，俄羅斯將淪落為中國的朝貢國。今後，普丁固然可以對內照搬史達林路線，強烈鎮壓本國民眾，但是對外卻行不通。在過去60年間，俄中兩國的實力已經全面翻轉：「北京才是老大哥，莫斯科是小跟班。」

當然，評論指出，莫斯科的新帝國主義野心原本想要打造一個獨立自主的世界強國。如今，這種野心在中國勢力範圍內碎了一地，一切都將圍繞著中國轉。俄羅斯原本想通過入侵烏克蘭構築自己的勢力範圍，卻反而落入了一個更強大國家的勢力範圍。要想擺脫這種困境，俄羅斯只有一條出路：漫長的轉向西方的道路。當年的德國，就是在經歷兩次世界大戰、犯下史無前例的罪行後最終選擇了這條道路。