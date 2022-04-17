【愛傳媒黃珊珊專欄】去年十月，虎豹潭事件釀成6人死亡的悲劇，我們不會讓這件事情就這樣過去，從今而後必須確保消費者的權益，因此我們率全國之先，成立「戶外體驗活動契約範本」。​

我也是媽媽，這種活動也帶小孩參加過十多次，這種活動在社區是稀鬆平常。在案發後，我們發現幾個很大的問題，第一就是「沒有主管機關」，登山、朔溪、健行或攀岩都一樣，沒有明確對象，就不能做法律懲處，這是一個很大的法律漏洞。​

第二，活動「沒有合約」，只有集合跟出發時間，更別說權利義務的規範；最後，消費者「沒有保險」，為什麼沒有保險？不是有旅平險嗎？因為爸媽未必有買保險，只幫孩子買，但未成年人不能理賠喪葬補助，只能退還保費，等於有保跟沒保一樣。​

問題來了，保險業者為什麼沒事先告知？為什麼會賣出沒實質保障的東西？因此我們立刻請消保官發函給金管會，金管會也立即開罰。​

因此，這份「戶外體驗活動契約範本」，就要求戶外體驗營隊，必須得完整揭露應投保保險等相關資訊。如果主辦者沒有依照規定投保，或是沒善盡告知義務，倘若不幸發生事故，必須依照契約負懲罰性違約金，給予消費者合理的保障。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。