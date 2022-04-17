【愛傳媒葉毓蘭專欄】4月14日立法院司法及法制委員會排定審查「總統咨請本院同意邢泰釗為最高檢察署檢察總長」，針對司法改革、司法信任度等問題，希望被提名人可以致力提升讓人民有更多信賴的偵查制度，建構「有溫度的司法」。

去年10月在新北泰山，一名從事資源回收的吳姓男子，撿拾價值只有278元的鋼筋，遭巡邏警員以竊盜罪逮捕法辦，去年底新北地檢署以他認罪且犯行輕微為由，依職權做出不起訴處分。

但吳男自認沒犯意，還沒等到不起訴書，就已以死明志，因為檢方強勸他認罪，讓他深感屈辱，堅稱：「我根本沒有要認罪。」另外，十幾年前臺東地檢檢察官國罵恫嚇當事人認罪，這些問題都凸顯出，司法真的是冷冰冰的，毫無溫度。

43年前，發生第一銀行中山北路分行前襄理押匯案，在民國68年被檢察官起訴，遭羈押925天，案件歷經更12審，纏訟近30年，法院改判他無罪。然而，遲來的正義，真的是正義嗎？

反觀日本的刑事起訴定罪率高達99.9%，高起訴品質又因精緻偵查，透過嚴謹的起訴，減少當事人的訟累，實值得我們司法改革之參考。

我要求被提名人邢泰釗檢察長，檢察官不能只知道拚結案率，只是為了每個月避免被檢察長或主任檢察官的案件稽催，而不在乎起訴品質，否則案件來來回回更審，當事人受盡司法程序的折磨，仍然喚不回逝去的歲月，以及個人的聲譽。

另外，現行檢察制度，偵查、公訴分由不同的檢察官負責，這樣對於案件及證據是否能確實掌握，亦值得深思檢討。

被提名人邢泰釗檢察長也表示在案件偵查上，檢察同仁還有很多精進的空間，也因為現在案件量負荷繁重，有時候可能沒有把關好起訴品質，或沒有注意到說話的語氣及態度，這部分會要求檢察同仁務必檢討改進。

我也認為有時候司法人員一個小舉動或無心之過，都可能讓民眾對司法產生不佳的觀感，雖然檢察同仁工作量大且壓力繁重，但仍然應該時時注意各方面，否則大家辛辛苦苦努力的結果，卻因小舉動或過失而破壞，實在可惜。

另外也因為各類案件數量逐年攀升，每位檢察官每個月平均收案超過百件，迫使檢察機關淪為血汗工廠，並導致每年都有不少檢察官求去，不論是轉調至法院擔任法官、離職擔任律師或從事其他工作，而人力短缺最直接影響的，就是壓縮處理個案的心力與時間。

近年警察人員的學養與素質都提升非常多，有許多人也都具有碩、博士學歷，邢檢察長也同意將參考日本制度，研議是否修法賦予司法警察官有微罪處分權或者採行「雙偵查主體制」，紓解檢察官的案件壓力，讓檢察官可以做到精緻的偵查，而非只是為結案而結案，罔顧當事人的人權，＃這樣的正義才是及時的正義。

作者為立委、前警大教授

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