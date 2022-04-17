沒想到NBA首場季後賽就打得如此緊張刺激！面對少了明星後衛東契奇(左腿拉傷)的獨行俠，爵士17日靠著米契爾下半場爆發轟下30分的及時火力，最後以99比93擊敗地主獨行俠，率先搶下季後賽首輪第一勝，也把主場優勢搶了回來。

米契爾今天上半場投9中1、僅拿2分，到了下半場變成投20中9、獨拿30分，表現簡直判若兩人，「我在比賽一開始打得有點被動，幸好我們有波達諾維奇穩住局面，我沒感覺自己失控了，波達諾維奇也鼓勵著我，來到下半場，我開始進入進攻模式。」

原本打到最後2分12秒，獨行俠靠著克雷伯的三分球追成只有落後1分，可惜他再次嘗試三分出手沒進，反讓爵士靠著歐奈爾最後57秒的三分球，擴大領先到4分，米契爾又在最後16秒穩穩罰進兩分，也讓爵士順利帶走這場客場勝利。

米契爾最後拿下32分、6助攻與6籃板，波達諾維奇也有26分，康利13分，克拉克生10分，戈貝爾5分、17籃板；獨行俠以布朗生24分最高，丁維迪22分、8助攻，布洛克15分，接下來他們只能期望東契奇可以趕在G2宣告傷癒復出了。