北韓15日慶祝太陽節未舉行閱兵，外界揣測平壤何時會展示最新武器？如今答案揭曉！北韓官媒今(17)日報導，領袖金正恩視察一種新型戰術制導武器試射，該武器旨在提高該國的核能力。

北韓15日慶祝建國領袖金日成誕辰紀念日太陽節，領導人金正恩當天與夫人李雪主同赴錦繡山太陽宮參拜，出席群眾遊行慶祝活動，但並未舉行閱兵式、也無公開發言，引發外界揣測。北韓官媒今(17)日報導，領袖金正恩視察一種新型戰術制導武器試射，該武器旨在提高該國的核能力。該報導沒有透露測試發生的時間，但依北韓官媒通常會在一天後報導金正恩活動慣例推估，不排除這項試射就是在昨(16)日。

根據路透社，北韓官媒朝中社報導，「新型戰術制導武器系統對於大幅度提高前線遠程砲兵部隊的火力和提高北韓戰術核武器的作戰效率具有重要意義」。金正恩在視察期間下達重要指示，要求進一步建立國防及核戰部隊實力。

這是北韓自2017年首次恢復測試洲際彈道導彈後不到一個月的最新試射。首爾和華盛頓的官員表示，有跡象顯示北韓可能很快會恢復測試核武。