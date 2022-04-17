美國南卡羅來納州（South Carolina）哥倫比亞（Columbia）市一座購物中心16日下午發生槍擊，導致10人中彈受傷。

美國南卡羅來納州（South Carolina）哥倫比亞（Columbia）市一座購物中心當地時間16日下午爆發槍擊，警方表示槍擊一共造成12受傷，當中10人中彈，2人傷勢嚴重但已穩定。警方目前已經逮捕3人，據信這起槍擊案並非無差別攻擊，而是3人間爆發衝突導致駁火。

JUST IN: Twelve people were injured after a shooting at a South Carolina mall on Saturday, the Columbia Police Department said. https://t.co/DO4205hHNL pic.twitter.com/DUoMtEXcgX — CBS Evening News (@CBSEveningNews) April 16, 2022

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這起槍擊事件發生在哥倫比亞中心購物中心（Columbiana Centre Mall），哥倫比亞警察局長郝爾布魯克（William H. "Skip" Holbrook）表示，槍擊案一共造成12人受傷，當中10人中彈，傷者中年紀最長為73歲，年紀最輕僅15歲。

2名中槍者傷勢嚴重但已趨於穩定，另外6人傷勢穩定，另有2名傷者是在逃離時因踩踏受傷。

郝爾布魯克指出警方已經逮捕3名武裝份子，儘管目前尚不清楚誰開槍，但警方相信這起槍擊事件並非隨機攻擊事件，他說3名武裝份子彼此認識，3人間「爆發某種衝突導致交火」。

哥倫比亞中心購物中心距離市中心約10英里（約16公里）。