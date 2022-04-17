ANT UP TO 34 POINTS 👀 pic.twitter.com/ISdKxGGMUE — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) April 16, 2022

沒想到灰狼前鋒愛德華茲在生涯首場季後賽的表現就如此傑出！愛德華茲17日全場投23中12，含三分球投11中4，攻下全場最高36分，搭配唐斯29分、13籃板，灰狼爆冷作客以130比117擊退灰熊，除了季後賽首戰就演出下剋上戲碼，也搶回主場優勢。

身為本季聯盟進攻火力前兩名球隊的對決，結果還是灰狼率先發威，首節就轟下打破季後賽隊史紀錄的41分，更成功限制住灰熊的三分外線且控制籃板，也讓整整休息一周的灰熊，整場比賽只在第二節短暫兩度領先2分，隨後一路落後到結束槍響。

這是灰狼自從2004年以來首次闖進季後賽，當年他們一路闖到西區冠軍賽才遭湖人淘汰出局，灰狼今天全隊6人得分上雙，除了愛德華茲與唐斯，比斯利也從替補出發拿下23分，麥克丹尼爾斯15分，羅素與貝弗利各有10分。

身為西區第2種子晉級的灰熊，則看明星主控莫蘭特表演，他拿全隊最高32分，外加8助攻、4籃板，迪昂布魯克斯24分，貝恩17分，克拉克13分、12籃板，如今爆冷在自家主場輸給第7種子灰狼，只能想盡辦法在20日的G2主場討回顏面了。