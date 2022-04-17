俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭，被媒體形容是想要恢復俄羅斯往日榮光。而台大政治系講座教授蘇宏達指出，其實普丁是以正統歐洲人自居，但是歐美等西方國家卻不這麼認為。

根據《中評網》報導，台灣大學社會科學研究院院長、政治學系莫內講座教授蘇宏達分析，俄羅斯總統普丁是以正統歐洲人自居，但信奉東正教的俄羅斯完全沒有參與近500年歐洲文明發展，因此俄羅斯不被美歐國家認為是西方國家。

蘇宏達於15日在台北論壇以「2022年法國大選後歐洲及歐洲周邊情勢分析」為題發表他的觀點指出，外界認為烏克蘭戰爭一邊是俄羅斯，另一邊的背後是英美等歐洲國家支援作戰，是東、西方的戰爭，引發俄國到底算是東方國家還是西方國家的爭論。

蘇宏達表示，歐洲對於東、西方有一個非常清楚的界限，就是東正教與天主教的界線，因為近500年歐洲文明發展時期，這個界線以東的人完全沒有參與，所以歐洲認為他們與俄羅斯的距離，可能比大家想像的更遠。

蘇宏達直言，美國人看俄羅斯，覺得俄國不是西方國家，不算歐洲國家，俄國也不是都認為屬西方國家；可是普丁在對外演講時經常說他是歐洲人，但他的說法並不被歐洲人承認，普丁會以正統歐洲人自居，自認屬於西方國家，這是源於歷史問題。

蘇宏達回顧歷史，普丁的概念來自於俄羅斯帝國的前身是莫斯科公國，當時東羅馬帝國末代皇帝君士坦丁11世的侄女，也是東羅馬帝國的末代公主索菲婭嫁給了莫斯科公國大公伊凡三世，後來1453年東羅馬帝國滅亡，加上俄羅斯是東正教的大本營，所以普丁會以正統歐洲人自居。

蘇宏達說，在普丁及莫斯科人眼裡，莫斯科是繼承東羅馬帝國的，現在的羅馬天主教廷根本是蠻族建立的，他們的東正教才是正統宗教，因此去看俄羅斯國徽保留了東羅馬帝國國徽「雙頭鷹」。但蘇宏達也強調，這個概念在現今世界裡行不通。