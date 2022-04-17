近期本土新冠肺炎疫情連環爆，確診數自15日起更突破千例，連帶帶動第三劑疫苗施打潮，以北市為例，目前開放莫德納和高端作為第三劑疫苗施打，有鄉民為此在Ptt發文，質疑為何所有疫苗之中，BNT疫苗最受歡迎？立刻引起其他鄉民的踴躍留言，直指BNT疫苗「副作用低」。

該鄉民在PTT以「為什麼大家比較喜歡BNT？」為題，好奇在BNT和莫德納都是採用mRNA技術的前提下，為何許多人選BNT做第三劑施打選擇？較於後者更受歡迎？隨即湧入數十則留言，鄉民們指出，BNT疫苗「副作用少和小，幾乎無感」、「莫德納的第2、3劑副作用很大」、「美國、加拿大、歐盟都已認證其副作用最低，青少年可施打」。

而鄉民們也不忘狠酸「當然選有認證的，我又不是死忠」、「問塔綠班啊！嘴巴推高端結果跑去偷打BNT」、「美國總統首選，難道不信爸爸嗎？」、「因為政府越不想買的大家越想打」。