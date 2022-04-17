光芒猛將阿羅薩雷納（Randy Arozarena）17日對戰白襪時再度演出神奇跑壘鏡頭，首局上他揮出一支軟弱的內滾，連球棒都一併扔出去，結果白襪傳一壘失誤，阿羅薩雷納急忙再跑二壘，白襪及時補防居然還是殺不到他，被他像小偷一樣溜上二壘，成為內野二壘打！

當時白襪三壘手哈瑞森（Josh Harrison）赤手撿球封殺一壘，阿羅薩雷納回頭一看才發現那球暴傳，快馬加鞭再衝二壘，但是白襪游擊手安德森（Tim Anderson）及時接球補位二壘，氣勢洶洶地衝過來。安德森準備觸殺的時候，阿羅薩雷納慌忙之中左腳絆右腳而不慎跌倒，順勢閃過了安德森的手臂，起身直撲二壘成功。

阿羅薩雷納說：「我想是因為我滑倒了，我才能閃過他上壘。」這令他想起2020年世界大賽G4，當時道奇傳球失誤，讓他從有機會衝本壘，捕手威爾史密斯（Will Smith）接球緊急大轉身觸殺，但是跑者卻不在身後（阿羅薩雷納跌倒了），威爾史密斯自己反而弄掉了球，阿羅薩雷納趁機衝本壘直接贏得比賽！

早在2017年的小聯盟時代，阿羅薩雷納就跑出過神奇的「內野三壘打」，他的跑壘總是令人難以捉摸。此戰他的神奇跑壘（紀錄上為一壘安打）幫助光芒攻下第1分，但是白襪阿布瑞尤（José Abreu）第4局轟出兩分炮超前，終場白襪以3-2獲勝。