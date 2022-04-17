一名莊姓男子前年4月去台南新營一間超商購物，見一名女店員蹲著補貨，竟伸出鹹出手抓了對方屁股1下，慘被報警告上法院。台南地院審結，依違反性騷擾防治法，判莊男拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

判決書指出，一名莊姓男子2021年4月某日晚間前往台南市新營區一間超商，莊男見女店員蹲在貨架前補貨，竟一時沒忍住慾望，伸手拍打女店員的臀部1下，嚇得對方立刻報警處理。

台南地院法官認為，臀部為女性私密的身體部位，無法任意被碰觸，若未經本人同意即被亂摸，會使本人有嫌惡且遭受冒犯的感覺，且莊男有竊盜前科，卻於出獄5年內再犯，為累犯須加重刑責。

法官認定，莊男只為逞私人慾望，便隨意亂摸女店員的屁股，欠缺尊重女性性自主權的觀念，使女店員身心受傷，考量其犯後態度尚可，審酌社經地位等一切情狀，依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，累犯，處拘役40日，得易科罰金4萬。可上訴。