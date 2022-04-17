本土疫情傳開後，自4月1日起至16日，全台累計本土個案達7732例，本周將破萬人。中央流行疫情指揮中心推動「輕症居家照護」，部分地方政府也做好了準備。醫師呼籲，千萬別讓衛生單位的基層護理人員「變成外送員」，壓垮已瀕臨臨界點的護理人力。

指揮官陳時中認為，現階段防疫重點已轉為「減災」，他也同意每天公布確診數字「沒什麼意義」，接下來將朝輕重症分流處理，以維持醫療量能。地方政府規劃由衛生單位配送快篩試劑、用藥等物資，讓民眾安心居家隔離。

「其實現在衛生所人力炸了」，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇指出，政府即將開啟大量居家隔離，但配送人力恐出現大缺口。他強調，衛生所的醫護人員不是免費宅配，甚至有人反映，民眾連泡麵要素食口味，都找上衛生所。

姜冠宇表示，基層衛生單位的護理人員不是只要顧疫情就好，他們還有原本的工作要做。他呼籲台灣別重蹈上海覆轍，若要啟動居家照護，配送人力應超前部署。

網友獻策，村里長或里幹事等民政系統，可成為輕症居家的協力角色之一，分攤醫護壓力；社區藥局也可發揮功能，由藥師幫忙投藥。