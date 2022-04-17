日本24歲知名女星唐田英里佳擁有甜美外表與清純氣質，一出道就受到矚目，但她卻在演藝事業飛升之際於2020年1月與已婚男星東出昌大爆出婚外情，更傳出早在2017年唐田英里佳還未成年時，卻因合作電影兩人已經不倫，且當時男方正宮渡邊杏正懷第三胎，讓她一夕間淪為人人喊打的「小三」，只能暫停所有行程避風頭，而休息2年的她近日傳出即將復出，還因此爆肥了5公斤，引起網友熱烈討論。

渡邊杏與東出昌大結婚多年，原本是人人稱羨的模範夫妻，但自從2017年東出昌大與唐田英里佳合作電影《睡著也好醒來也罷》後，便完全變了樣。東出昌大不僅背著當時正在懷著第三胎的渡邊杏，與唐田英里佳偷來暗去，後來即使被抓包，東出昌大還向渡邊杏不斷保證兩人不再見面，但私底下依舊藕斷絲連才導致事情東窗事發。

唐田英里佳雖立即跳出來道歉，形象依舊跌到谷底，她只好暫停所有演藝事業，這2年只透過雜誌連載來刷存在感，但仍遭大批網友攻擊，認為「世上再無清純」要求她退出演藝圈；而「渣夫」東出昌大卻不畏輿論壓力仍出席自己主演的電影《信用詐欺師英雄篇》的各種宣傳活動，也讓網友忍不住批評「不要臉」。

不過，根據日本媒體的報導，唐田英里佳即使飽受抨擊仍對演藝事業充滿熱情，近日也傳出她將加入Netflix劇集《極惡女王》的演出行列，在劇中飾演一名職業摔角選手，甚至為了角色需求刻意增重5公斤，苦練摔角的專業技能。另外，29歲的女星剛力彩芽，在與百億富商前男友前澤友作分合多年後，今年初也傳出與他徹底斷開，並加入此劇的拍攝。