警方獲報後緊急到場協助走失的方姓男子。（警方提供）

台中市北區61歲方姓男子日前趁家人不注意時獨自外出，他光著腳手拿拖鞋，警方獲報後馳援，發現是失蹤協尋人口，並連絡家人帶回。家人表示，父親車禍腦部開刀後便失語及疑似失智，因想念豐原老家，當天已走失兩次，非常感謝警方幫忙找回。

大雅警分局指出，大雅分局潭北所日前接獲民眾報案，稱潭子區大豐路三段路旁有男子需要協助，警員林明順、廖乃嫺隨即趕往現場，到場後見男子光著腳、手拿著拖鞋，且衣著單薄，員警詢問其是否知道家在何處，只見他不斷指著一個方向，員警便決定以巡邏車載著男子沿路尋找。

員警行駛一小段路後，林員在警政系統比對到一名失蹤人口，從眉毛形狀到無法正常言語特徵，都與男子十分吻合，於是先將他載回派出所休息，並提供水及食物果腹，經致電報案人確認無誤後，通知家屬前來辦理失蹤人口撤尋手續。

經了解，方姓男子與兒子住在北區，上午出門買早餐時就走失過一次，被豐原分局合作所發現，通知住潭子區女兒帶回家休息，傍晚又趁家人沒注意時跑出門，兒子向警方報案失蹤後持續在外找尋。

女兒表示，父親自從車禍腦部開刀後，便失去言語的能力，且疑出現失智症狀，一直掛念著在豐原的老家，自己和哥哥東奔西跑找了好幾個小時未果，接到警察通知時，簡直喜極而泣，十分感謝警方及報案民眾的熱心協助。

潭北所副所長林錦鋒表示，本所同仁積極過濾失蹤人口系統，在短時間內查出男子的身分，聯繫家屬協助返家，才能讓男子免於承受入夜後驟降的氣溫，同時呼籲民眾，家中若有失智長者，可向社會局申請愛心手鍊配戴，不慎走失時，較能辨識身分並儘早協助返家。