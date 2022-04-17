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(via @NBATV)pic.twitter.com/RgiEgwS32a — Bleacher Report (@BleacherReport) April 17, 2022

沒想到七六人季後賽首役竟然殺出馬克塞這名奇兵！馬克塞17日轟下全場最高38分，其中第3節獨拿21分，搭配恩比德、哈登兩大球星都拿雙十數據，七六人終場131比111痛宰來犯的暴龍，季後賽首輪第1勝輕鬆入袋，暴龍還傷了主力前鋒史考提巴恩斯，接下來賽事更難打了。

七六人上半場就一度領先到20分以上，且在上半場打完，取得69比51大幅領先的關鍵出在，全隊半場就有4人得分上雙，托必亞斯哈里斯半場就摘16分，恩比德與馬克塞各有15分，哈登10分、7助攻，也把暴龍轟到有點招架不住。

來到下半場，暴龍雖曾縮小差距到11分，可是馬克塞徹底爆發，光在第3節就獨拿21分，幫助七六人重新拉開，暴龍主控范維利特更在比賽還剩9分鐘犯滿離場，史考提巴恩斯也遭恩比德踩到左腳踝提前退場，暴龍提前宣告無力反撲。

七六人除了馬克塞火力全開演出，托必亞斯哈里斯也拿26分、6助攻與6籃板，哈登22分、14助攻與5籃板，恩比德19分、15籃板；整場比賽都跟恩比德衝突不斷的席亞卡，替暴龍攻下24分，阿奴諾比也有20分，范維利特18分，史考提巴恩斯15分、10籃板及8助攻，要不是提前傷退，或有機會拿下大三元。