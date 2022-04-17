洋基未能與「法官」賈吉（Aaron Judge）達成續約，外傳紐約的另一支球隊大都會可能在季末向賈吉招手，畢竟大都會老闆科恩（Steve Cohen）擁有全聯盟最豐厚的財力，而且喜歡收集球星。如果賈吉只是想留在紐約，那麼他坐地鐵移動8英里，換件球衣也不會差太多。

然而《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，即使錢多得花不完，科恩對賈吉出手的機率也很低。這次季外封館的勞資談判，資方極力壓制豪華稅門檻，如果科恩再把團薪往上加，等於是花兩倍的錢來買球員，有錢也不該是這樣花的。同時科恩認為洋基7年2.14億美元的開價很合理，賈吉很難期待科恩會掏出更大肥約。

大都會的問題並不在外野而在先發投手輪值，他們的王牌狄葛朗（Jacob deGrom）目前受傷，還準備在季外跳脫合約，這些必須優先處理。

此外根據海曼的情報，科恩不想搶走洋基的大明星，他不願公然與洋基為敵。大都會總管艾普勒（Billy Eppler）曾是洋基總管凱許曼（Brian Cashman）的助手，也是凱許曼提拔起來的主管。洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）支持過科恩買下大都會，他的競標對手之一就是前洋基球星A-Rod。

外傳賈吉希望續約8年以上甚至9年，如果雙方最後談判破裂，海曼認為洋基可能會鎖定國民外野手索托（Juan Soto）。索托今年才23歲，而且是洋基欠缺的強力左打。