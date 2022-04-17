石岡一名男子談網路愛情，險些遭詐騙鉅額。（警方提供）

台中市石岡區64歲劉男在網路認識自稱大陸女子並交往，雙方互稱「老公」、「老婆」，劉日前求援警方表示「老婆」稱被通知涉洗黑錢，需要他協助付保釋金360萬元，怎麼辦？警方聽到「網路愛情」關鍵字後，詢問兩人是否未見過面，只見劉頻點頭，立刻告知這是詐騙，所幸及時保住老本。

詐騙集團手法日益翻新，行徑猖獗，由其最近常見的「網路愛情詐騙」，更是慣用技倆，假藉涉案需要保釋金、父母住院急需開刀錢等理由，詐騙被害人的辛苦錢。

東勢分局石岡分駐所員警利用金融機構巡簽機會，向農會行員進行打詐宣導與溝通，建立良好橫向連線暨密切合作，預防詐騙案件發生。

石岡分駐所長林樹鉉表示，希望藉由強化員警與農會、超商橫向連線降低詐騙案件發生，並呼籲民眾透過交友APP或是網路平台認識朋友時，談到金錢問題，定要提高警覺，若遇類似網路交友的情況時，應特別注意，避免成為詐騙集團的肥羊。