屏東1女子小花（化名），和大陸男子小陳（化名），兩人僅見面2次就結婚，某次小花收到小陳傳來的影片，畫面中竟有不明女子的鞋子，對方直接向她表明「我花錢找女人」，還說「我只能說帶著套呢」，小花氣到提起離婚訴訟，並要求小陳賠償20萬元精神撫慰金。法官根據2人的聊天紀錄，認定小陳確實有偷吃，故判准離婚，且小陳須賠償20萬元。

據判決書指出，小花與小陳，2人透過通訊軟體微信認識，僅見面2次就在大陸登記結婚，小花返台後，2人因認識時間短，無感情基礎，又分隔兩地，且小陳時常強迫女方單方服從其意見，導致2人互看不順眼。

小花於110 年4月開刀住院，對方完全不顧她當時的心情及身體狀況，打電話來找她吵架。小花出院後又收到小陳傳來的影片，見畫面中出現1雙粉紅色鞋子，她便質問對方，不料小陳卻回，「我花錢找女人」，小花氣得向法院提起告訴，認定因為老公偷吃，導致她的尊嚴受到侵害，無法繼續維持這段婚姻，請求法院判准2人離婚，並要求小精神撫慰金20萬元。

法官審理時，在2人的聊天紀錄中發現，小花問：「捨不得你還會外遇」、「你有沒有想過我的感受」不料對方卻回：「對不起」、「在大陸妳2年沒來了」、「找一個人發洩，是男人的需求是沒有什麼的」、「我只能說帶著套呢」。又從2人通話的錄音中，聽到小花質問小陳為何與其他女子發生性行為時，他辯稱當時是因為喝醉了，才與特殊行業的女子發生2次性行為。因此認定小花說的屬實，故判准離婚，且小陳須賠償小花20萬元，可上訴。

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