子夜時古域變局，無名輩風雲啟戰，鬱葬香、辰砂王爵高手對決，隻字多餘，一者風冷劍疾，一者眼銳影快，無名人、無形式，剎時雨疏影錯看不見，察覺對手機先瞬動，辰砂劍勢驚變，卻見一子破風，將軍落局，已是勝負分明！

夜裡皓月映古原，塵外孤標對無名，乍見單車揚塵越星河，雙馬飲泉砲連環，豁命攻勢層出不窮，對手卻未帶半分邪念，劍宿心中一疑，出招有所保留，同一時間，羽麟兒身處有異，意琦行直欲救援，殊料邪氛不明忽湧，懷中異念再起暴動！

玉龍居暗夜驚變，逸塵兒奇兵奪局，岳雲深反陷危勢，身中異毒，寄塵寰欲援已遲，面臨狂影不負攔路阻殺，另一邊，太古雲、沐吟霜排布奇陣，圍困闕風策，但見怒風瞬破陣眼，百重泉三人搶攻而上，太古雲趁隙欲助玉龍，卻逢殺招迎面而至！古蘭天香鬼一試，青玉鏡生死不明，法眼師劍指驗證，果見守宮骨砂消失，元功瞳術盡失的青玉鏡，又將如何取回自己原先的一切？欲知最精彩結果，請不可錯過霹靂布袋戲，《霹靂兵烽決之玄象裂變》第07章：全面戰硝。《霹靂兵烽決之玄象裂變》第08章：策謀兩邊局‧談笑殺一人。