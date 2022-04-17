近日全台疫情大升溫，本土確診病例數已連續2日破千，指揮中心的防疫政策也逐漸靠向「正常生活」。國民黨智庫執行長柯志恩表示，根據別國的經驗，若要邁向正常生活應備足快篩劑及抗病毒藥物，但政府卻仍慢半拍，感嘆說小老百姓不得不接受，「反正都配合慣了」。

柯志恩在臉書表示，因為俄烏戰爭與疫情的關係，許多專家都認為未來的狀況會是「通膨日益嚴重」、「染疫人數不斷飆高」，而政府的處理方式之所以非常重要，是因為其決定會直接影響人民的生活模式。

柯志恩指出，過去台灣號稱防疫第一，就算一度出現疫苗短缺之亂，但在民眾逐漸接種後，對於政府的慢半拍已不復記憶，也不再追究，而此次疫情在突然之間升溫，民眾態度卻相對淡然許多，則是因為被告知Omicron的致死率很低，就算指揮中心指揮官陳時中稱可能會有百萬人確診，小老百姓聽了也不得不接受，反正都配合慣了。

但柯志恩說，過去政府以異於別國的高標準進行要求，還自豪是防疫優等生，如今守不住了才開始跟隨世界趨勢走向正常生活，但根據其他國家的經驗，備足快篩劑及抗病毒藥物是必須要做的事情，「我們現在是否已做好這些準備了？別告訴我們沒預先想過這些，超前部署不是隨便拿來講的！」