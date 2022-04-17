鄧佳華斷連千毅後轉身當起男優，自比林心如帥夫霍建華，遭知名主持人陶晶瑩狠酸去照鏡子，這陣子曾稍加收斂，怎料才轉趨低調過沒多久，12日他不顧網紅昱萱「皇甫萌熹」反對，竟在臉書強行宣布已將她娶作人妻，遭到女方嚴正抗議，許多網友看不慣他的離譜行徑，連日以來炮火連連，昨日(16)傍晚鄧佳華再度示愛，網友揚言採取司法行動，狠嗆：「你知道她們的男友準備要告你了嗎？」

鄧佳華12日更改臉書感情狀態成已婚，並標註昱萱宣示主權，接著又對這狀態展開說明：「昱萱妳覺得，我發宜軒的文是故意要刺傷妳，昱萱妳認為，我這麼輕易就可以把妳放下，跟我相處的6個月來，妳發覺到我是堂堂正正的好孩子。」遭到網友猛烈圍剿，昱萱也火速澄清，強調：「我從沒按過同意，也沒叫他發文哦！所以說我蹭流量的，腦子可能不好使」無端中槍。

鄧佳華日前宣布已婚。(圖/

後來，鄧佳華窮追不捨，似乎不知天高地厚，持續表白：「我和昱萱結婚，早就已經命中注定，要是我不愛昱萱，昱萱會帶著遺憾遠離我…！」惹得昱萱心生不滿，反擊他：「還敢說愛我？大頭照放蔡尚樺，自介和封面相片放李宜軒，誰會相信這不是一場鬧劇？」放話稱「演戲的是瘋子，看戲的是傻子，說笑話的是狂人，看笑話的是病人！」不過，鄧佳華不領情持續騷擾女方。

16日鄧佳華選在下午5點發文，寫下：「昱萱還不是我的老婆，還不能叫鄧太太」，鄧佳華自我感覺良好，讓網友實在難以忍受，眼看他絲毫無反省之意，二度留言圍剿：「請去看醫生…」、「省省吧，到底哪來的自信」、「歸剛欸，人家已經說明就不喜歡你了何必呢」甚至有人跳出來寫下「你知道她們的男友準備要告你了嗎」引起熱烈討論。