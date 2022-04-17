美國最快將於5月啟動「印太經濟架構」，對於台灣積極參與美方則模糊處理，前新北市經發局長、國政基金會財政顧問施威全稱，推動此架構主要是為增進在印太地區經貿利益，美國就經貿議題仍高度重視北京，台灣加入將引發政治問題，他更直言：「台美關係從不是美國重點！」

據港媒《中評網》報導，美國主導的「印太經濟架構」（IPEF）傳出最快5月份啟動，具體細節雖仍不明朗，據信將強調4大領域合作，包括貿易、供應鏈、基礎建設與潔淨能源等，普遍被解讀是在對抗大陸主導的一帶一路、RCEP等，也因此讓東協國家反應冷淡，台灣方面則相對積極表態有意參與，不過美方對於是否納入台灣則態度模糊。

對此施威全表示，美國推動印太經濟架構（IPEF）在於備感大陸推動一帶一路、RCEP的經貿壓力，因此IPEF的主要目的是增進美國在印太地區的經貿利益，貿易活動是重點，而非利用IPEF去圍堵大陸，若台灣加入將引發政治問題等諸多因素，面對經貿議題，美國重視北京的程度仍相對高，台灣則高估了自我重要性，台美關係從來不是美國重點，綜合上述前提，讓台灣加入的機會自然不高。