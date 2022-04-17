知名代購直播主「Halo-Mavis國際連線」夫妻檔，本月13日開直播宣布確診，而小孩隨後也收到採檢陽性通知，卻有學校家長怒指控，夫妻倆早知全家確診，卻疑似延遲通報學校，其他不知情的同學們因此照常到校上課，如今疫情在該校擴散，引發許多家長不滿。

直播主夫妻的孩子就讀於台北市某貴族學校，該校家長爆料，早在本月13日夫妻倆就知道全家確診，但似乎沒有馬上通知學校，導致隔天其他家長們還冒著大雨送小孩上學，校內也沒清消，之後學校家長突然收到匡列通知，並且看了新聞報導，才直播主夫妻檔跟小孩都確診了，臨時衝去學校將孩子接回家隔離。

目前，該校已知有其他學生被感染確診，Halo-Mavis夫妻檔14日先開播，強調沒人希望自己生病，更不希望自己生病還牽連別人生病，強調11日就已通知該通知的人，小孩的學校也包含在內，他們的小孩當天快篩陰性，隔天仍請假，需等待進一步PCR結果，這情況也有告訴老師，直到13號收到報告確定小孩確診。

面對輿論，Halo-Mavis夫妻16日又開直播，坦言有需要致歉之處，畢竟因為自己的關係，不小心也牽連小孩確診，孩子再去學校增加了風險，「包括真的有同班同學被我們傳染到，我們真的很抱歉」，而後續包含停課等影響很大，夫妻倆都感到很對不起。

但也澄清，在13號深夜接到小孩的確診報告後，立刻接到各部門打來的疫調電話，每通至少都講半小時到一小時，加上孩子開始發燒，夫妻倆手忙腳亂直到凌晨，也因此沒能在當天深夜就通報學校「這點確實是我們的錯」，他們能夠理解其他家長們的不滿，「我們不能說原本就是確診者、受害者，然後我們就不理其他的小朋友，我們沒有，我們其實還是很關心，也真的很不好意思」，也請求眾網友不要在獵巫，這已對學校跟老師們造成壓力，「我們每個人都是第一次，我們也沒有遇過這種緊急狀況」，盼家長們能夠理解。