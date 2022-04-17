特斯拉預計18日美股盤後公布第一季財報，業績預料將大幅優於一年前同期。此外，根據內情人士透露，停工3周的特斯拉上海超級工廠18日可望復工。

FactSet調查分析師意見，預期特斯拉第一季調整後每股盈餘將達2.26美元，大幅超越2021年同期的93美分，營收估計由104億美元攀升至176億美元。線上財測網站Estimize預期，調整後獲利為美股2.47美元，營收將達180億美元。

熟知內情人士表示，特斯拉上海廠已取得當地主管機關批准，預計18日復工，最初先回復一個班次，之後再逐漸增加。

特斯拉上海廠因封城措施自3月28日便暫停運作，本次停工3周為該廠房自2019年稍晚啟用以來，停工最長的一次。依據路透社估算，這次停工造成的產量損失超過5萬輛。

Elazar Advisors分析師席格爾（Chaim Siegel）指出，上海超級工廠停工將影響第一季與第二季產量。