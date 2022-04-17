國內疫情延燒，連兩天單日確診破千例，繼新北之後，台北明天（18日）起也在信義區試辦輕症在家隔離，基隆、台中、高雄、宜蘭、花蓮也行文指揮中心申辦實施輕症在家，疫情進入大規模減災階段。

指揮中心規定，輕症在家的適用對象為64歲以下、未懷孕、未洗腎的民眾，確診者必須一人一室，若出現頭痛、發燒等症狀，可吃普拿疼緩解，流鼻水可吃治療過敏的抗組織胺類藥物，若出現呼吸困難、胸悶、意識不清、皮膚發青、抽搐就要立即打119、1922或衛生局電話就醫，以下是《中時新聞網》整理輕症在家懶人包，供民眾參考。

●輕症在家照護適用對象

確診者及同住者年齡須在64歲(含)以下、未懷孕、未洗腎，得採居家照護管理，不符居家照護條件者，依分流收治原則送加強版集中檢疫所、防疫旅館或醫院。除因必要照護或被照護需求，確診者不得與65歲以上、懷孕或洗腎的未確診者同戶隔離。

●輕症在家的居家環境條件

確診者以1人1室，單獨房間、衛浴為原則，或是一起確診可多人一室，但同戶隔離的未確診者最多4人。若要共用衛浴，每次使用後要由確診者本人用稀釋的漂白水或酒精消毒觸摸過的物體表面，公用空間盡量開窗，保持空氣流通。

●居隔前要準備哪些常備藥？

衛福部傳染病防治醫療網北區指揮官黃玉成表示，輕症者只有頭痛、發燒，可吃普拿疼等含有「乙醯（讀音：西）胺酚」成分的藥物，若流鼻水、打噴嚏，可吃治療過敏的抗組織胺類藥物，其他不適症狀可預約視訊診療。

●確診者出現哪些症狀要迅速就醫

若出現喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、抽搐，皮膚、嘴唇或指甲床發青等症狀，立即撥打119、衛生局或1922。

●兒童確診哪些徵兆須送醫

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，小朋友若有抽搐、意識不清、意識改變等，代表有腦炎或全身性感染的警示徵兆；若現呼吸困難，可能是肺炎徵兆；急性胸口悶痛，可能是病毒影響到肺部或心肺功能；冒冷汗、嘴唇發青則可能是休克、缺氧，都要迅速就醫。

●輕症在家有提供抗病毒口服藥嗎？

羅一鈞表示表示，現在會先提供65歲以上的確診者抗病毒口服藥以預防演變成重症，因為科學研究顯示，65歲以上的長者重症的風險比65歲以下來得高，但因65歲以上目前未開放居家照護，故原則上輕症在家的確診者不會給抗病毒口服藥。

●輕症者如何獲取「清冠一號」

新冠肺炎中醫師處方用藥「清冠一號」，可供無症狀、輕症個案治療需要，可協助降低輕症個案轉為重症風險，明（18日）起有2個管道可取得，第一個管道是民眾可連繫地方政府指定的責任院所，請院所安排中醫師診療，或自行利用中醫師全聯會網頁查詢通訊診療院所名單及聯絡方式、撥打各縣市中醫師公會專線協助媒合。診療後，民眾可委託親友至通訊診療的中醫院所領藥，或由有通訊診療的中醫院所送藥至住所。

●確診者和同住未確診者的解隔離條件

確診者：須同時符合2項條件才能解隔離並進行7天自主健康管理。

1.有症狀者退燒至少1天，且症狀緩解。

2.距發病日或採檢日第10天以上的家用快篩陰性，或前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct值30以上。

同住未確診者：距同戶最後確診個案的確診日滿10天，且所有同戶隔離者（含尚未解隔之確診者）快篩均陰性時，同戶隔離之未確診者全數解除隔離，並進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct值30以上者，視為陰性符合解隔條件。