大甲媽的信眾拿進香帽，排隊請鎮瀾宮董事長顏清標簽名，顏清標坐在路旁忙的不可開交。（民眾提供）

大甲媽的信眾拿進香帽，排隊請鎮瀾宮董事長顏清標簽名。（民眾提供）

大甲媽今回鎮瀾宮安座 悍警駐守防「大甲媽祖盃格鬥賽」

大甲媽祖今天清晨從清水朝興宮起駕，沿台一線中午過後將進入大甲市區。（民眾提供）

來自全國各地的頭香、貳香及參香、贊香等，迎接進香媽祖回鑾。（民眾提供）

來自全國各地的頭香、貳香及參香、贊香等，迎接進香媽祖回鑾。（民眾提供）

2022年大甲媽祖9天8夜遶境進香，今天回鑾大甲鎮瀾宮並在市區遶境。警方為避免大甲媽祖遶境各陣頭、幫派組織，常以搶轎等名義，藉機滋事以擴大勢力，大甲分局長吳燕山率親自帶領全體官警迎駕，並宣示對假藉宗教活動之暴力行為，將強力鎮壓，展現警察嚴正執法的決心。

大甲媽祖今天清晨從清水朝興宮起駕後，依序由頭香溪州武元宮、貳香台北聖鳳宮、參香桃園鎮德宮及贊香豐原鎮清宮、台中朝聖宮、中壢朝明宮等，於清水區迎接媽祖回鑾獻香；媽祖神鑾再遶經清水區慈雲宮、甲南北真宮、湄安宮等，中午再跨越大甲溪橋回到大甲區。

大甲警分局積極整備各項勤務作為，恭迎媽祖鑾轎回鑾，持續約制、勸導各陣頭、香壇負責人應遵守法律及相關規定外，媽祖鑾轎將部署制服警力前導及殿後，周邊派遣霹靂小組警力及刑警，以3層警力層層護衛方式，強力防制暴力搶轎事件。

大甲警分局長吳燕山說，警方絕不允許「大甲媽祖盃格鬥賽」狀況發生，對於假借媽祖之名的暴力行為，警察將以優勢警力悍然逮捕偵辦，公權力絕不容質疑，也不容挑釁！並提醒各參加媽祖回鑾的信眾，應依循相關交通管制措施，期能歡欣迎接大甲媽祖回鑾。