受到美國通膨創高、民眾緊縮荷包，加上近來上海封城抗疫、導致出貨量驟減，今年來世界貨櫃指數（WCI）已下跌16％。專家認為，鑒於年底新船供應數量將增加，如果歐美民眾購買力還是不見上升，即使上海解封復工，還是難以扭轉這波運價跌勢。

根據航運顧問公司Drewry編制的世界貨櫃指數（WCI）顯示，今年來該指數已跌16％，其中上海到洛杉磯與上海到紐約的兩大主要航線更是各自滑落17％與16％。此外該指數還指出，跌勢最兇是在以3月10日迄今的這段期間、挫低約13％，反映美國今春零售銷售數據疲弱與中國大陸疫情在3月中開始升溫，已對全球貨櫃航運市場造成衝擊。

分析師指出，就需求面來看，疫情刺激措施結束、使得消費趨勢開始由商品轉向服務，以及通膨升溫導致物價壓力日益沉重，多少都讓民眾購買力受到抑制。至於在供給面上，上海封城導致物流大亂，也使得貨櫃需求出現減少。

根據S&P Global Platts全球貨櫃海運費率團隊編輯葛瑞菲（George Griffiths）觀察，一些船運公司為了支撐運價，開始利用「空白航班」，也就是讓船舶持續運行，但沒有在港口裝載或卸下物品等作法，來降低他們供應的船舶數量。

雖然世界貨櫃指數目前依然大幅高出疫情前的水準，不過在年底因為新船供給增加，加上通膨如果不見緩解，終端消費不見提振，這波曲線預料將持續下行走勢。即使上海封城結束，讓物流得以恢復正常，運價上揚也是有限。