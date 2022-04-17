學生發生交通意外的狀況屢見不鮮，教育部國教署除推行交通安全教育，與交通部合作發展各教育階段適齡適性交通安全教育課程模組及教學示例，供各級學校教師運用，每年依計畫執行學校訪視作業，以了解各校辦理情形。

以國立員林高農為例，該校是彰化縣境內唯一的農工職校，為使學生都能建立良好的交通安全觀念，學校全力將交通安全教育相關建設及規畫融入教學環境及學生生活中，讓師生建立正確用路觀念，有效降低交通安全事故發生機率。

員林農工校長林玉芬表示，學校將交通安全融入各職業類科課程教學方式。例如：畜產保健科--主題是「路不是為我設計的、動物是否有路權？」、機械科實習中提到「評估實習工廠行走安全動線是否存在危險因子？」、國文社會科以「在地交通文化踏查」，教師們發揮教學創思，讓學生了解交通安全與生活息息相關。

林玉芬也指出，因學校位居交通要道，且考量每天有多達十餘輛校車進出校園，也有教職人員開車通勤及學生自行騎Ubike、電動腳踏車通學，為維護師生安全，社區民眾擁有良好的用路習慣及觀念將是重要關鍵。

因此，學校積極與彰化縣警察局交通隊、員林分隊等單位共同辦理交通相關政令宣導活動，並規劃以講座及親子多媒體互動等多元方式，邀請里鄰長與民意代表等參與，一同關心交通安全教育，提升民眾及學生正確用路觀念。

教育部國教署表示，積極規畫及辦理高級中等以下學校交通安全教育內容及推廣方式，並就「課程規畫」、「師資增能」及「教材開發」等面向妥善規劃，以將其落實於學校課程中執行，向下扎根安全教育，進而提升學生交通安全觀念。