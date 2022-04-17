俄羅斯聲稱，已經完全拿下烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）。

1018:美國有線電視新聞網（CNN）報導，在俄羅斯軍隊持續進攻烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）之際，俄羅斯國防部稍早對馬立波的殘餘烏軍下達投降最後通牒，限期「所有烏克蘭武裝部隊及外國傭兵」在當地時間17日上午6時至下午1時（台灣時間17日上午11時至晚間18時）之間，在不帶走武器及彈藥的狀態下離開。

俄羅斯稍早稱已經「完全」控制馬立波，並且包圍烏克蘭殘存部隊。

0938:俄稱「完全」拿下馬立波 澤倫斯基嗆：殲滅烏軍就終止和談

「半島電視台」報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）16日稱，俄軍已經完全清除烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol），呼籲仍在頑強抵抗的烏軍放下武器。

他說：「馬立波整個城市地區已被完全清除，烏克蘭殘存（武裝）團體目前已被完全封鎖，他們能拯救自己性命的唯一機會就是放下武器投降。」

目前無法核實俄羅斯軍方的說法是否屬實。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在16日的談話影片中表示，馬立波的情況「極其嚴重」，指出基輔官員每天都與當地的烏軍聯繫，他並未回應俄軍稱佔領馬立波的說法。

不過他當天在接受烏克蘭媒體的專訪中警告，如果俄軍殲滅在受困馬立波的烏軍，烏克蘭將退出與俄羅斯的和平談判。

在提到馬立波中許多烏軍實際上是「亞速營」（Azov Battalion）武裝份子時他說，「他們現在在做的事可能會導致任何形式的談判停止」，「有些部隊絕對恨死他們了，我不認為他們會讓他們活下來。」

報導指出，烏軍殘餘部隊目前在馬立波郊區的一座鋼鐵廠頑強抵抗。