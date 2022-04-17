高通、Stellantis集團宣布，達成長達多年的技術合作協議，利用最新的Snapdragon數位底盤技術進展，從2024年開始，為Stellantis集團旗下跨14 個標誌性汽車品牌中的數百萬輛汽車提供智慧、可客製化且沉浸式的車載體驗，Snapdragon數位底盤解決方案將首先應用在瑪莎拉蒂品牌，以驅動Stellantis集團新一代的資訊娛樂系統。

高通表示，此協議將協助Stellantis集團將所有軟體領域合併至高效能電腦的計畫，利用涵蓋所有主要汽車領域的高效能、低功耗Snapdragon汽車平台，並有助於確保Stellantis集團供應鏈中的策略性元件。

透過將Snapdragon座艙平台和5G功能用於車載資通訊系統，Stellantis集團將能滿足客戶對於可持續升級的個人化、尖端體驗不斷改變的需求。透過將Snapdragon座艙平台和5G功能用於車載資通訊系統，Stellantis集團將能滿足客戶對於可持續升級的個人化、尖端體驗不斷改變的需求。

高通總裁暨執行長Cristiano Amon表示，高通與Stellantis集團展開合作，藉由為其未來汽車帶來Snapdragon數位底盤解決方案，重新定義21世紀的汽車。透過打造包含半導體、系統、軟體以及服務的完整開放式可擴展汽車平台，高通正在為Stellantis集團以及更廣大的汽車生態系提供支援，以引領汽車朝向數位時代轉型。

為將駕駛人員與汽車的關係提升至下一階段，Stellantis集團將使用新一代Snapdragon座艙平台驅動STLA SmartCockpit的車內通訊與資訊娛樂系統，該系統正由亞馬遜與富士康共同設計、打造。Snapdragon座艙平台不僅為座艙中觸控和聲控的主機提供高解析度的圖形支持，也提供完全沉浸式的車內體驗，在整個汽車座艙內實現頂級的聲音與清晰的語音通訊。