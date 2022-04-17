交通部高速公路局第二新建工程處辦理「國道4號臺中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程」。高公局指出，為確保交通及施工安全，須於日間離峰時間封閉國豐路三段(豐勢路至新山線鐵路橋間)，及於夜間離峰時段進行豐原區豐勢路2段（省道台3線）車道臨時調撥改道，今年4月份下半月實施日期如下：

一、 交通維持管制路段及時段：

(一) 國豐路三段西行封閉：111年4月18、19日，每日9時至16時。

(二) 國豐路三段東行封閉：111年4月21、22、25、26日，每日9時至16時。

(三) 豐勢路二段(省道台3線)師範街口至里程166k＋370車道臨時調撥改道：111年4月20、21、22日，每日22時至隔日上午6時(即至4月23日上午6時)，將進行車道臨時調撥改道作業，屆時仍維持雙向車道通行。

二、 建議改道路線：

(一) 東行(國4往東勢)：后豐交流道→國豐路二段→豐科路→豐原大道六段→豐勢路二段。

(二) 西行(東勢往國4)：豐勢路二段→豐原大道六段→豐科路→國豐路二段→后豐交流道。

(三) 地區性之車輛，請儘量避開施工區域，利用其他道路進行改道。

三、 提醒事項：

(一) 交通維持管制期間，請用路人配合提前改道或行駛替代道路，以確保行車順暢；並可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

(二) 請用路人行經工區附近路段時，務必配合交維人員指揮及依照相關指示導引設施減速慢行，避免發生交通意外。

(三) 用路人如需進一步了解相關訊息，可撥打04-26153500（交通部高速公路局第二新建工程處材料試驗所）查詢，或上交通部高速公路局第二新建工程處官網（https：／／www.freeway.gov.tw／SEO／）查詢道路封閉資訊。

警方指出，國道4號工程為豐原地區重大交通工程，豐勢交流道西入匝道已開放通車，國豐路西行內側2車道通往高速公路禁行機車，請用路人行經該路段減速慢行依相關標誌標線行駛；避免誤闖國道及工區，遇封閉時段路段請配合路口義交指揮改以替代道路行駛。