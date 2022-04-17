中國海軍003型航母

消息人士說，上海新冠封城減緩了中國的造船計畫，並可能影響第3艘航母下水。而原本廣泛預料，中方海軍大約會在4月23日成立73周年慶之際，舉行003型航母下水儀式。

不過，據《南華早報》（South China Morning Post）17日報導，因事涉敏感而要求匿名的消息人士透露，由於上海新冠疫情蔓延，耽擱了部分關鍵零組件的運輸，以致計畫面臨延遲。

自從2017年起，上海長興島的江南造船廠就在建造003型航母，預計今年年初準備下水。而最近谷歌地球（Google Earth）的衛星圖像顯示，打造這艘近320米長海上平台的作業幾乎完成。從相關衛星照看來，航母的3套彈射器都已遮蓋，顯示準備就緒，但用以將戰機從艦上機庫升起的兩部升降機還沒完全安裝好。

Shanghai’s Covid-19 outbreak stalls plans for China’s third aircraft carrierhttps://t.co/OAZ0ahEHDM — China News (@TopChinaNews) April 17, 2022

而003型航母和先前採用滑躍式起飛技術的「遼寧」號，還有「山東」號航母不同，它擁有平頂飛行甲板，將安裝3套世界最先進的電磁彈射器。

上海是全球最大的貨櫃港，由於當地新冠疫情肆虐封城，加上大規模檢測，正致力解決運輸積壓問題。消息人士說，上海港人手不足，當地幾乎所有的國企都需要調派部分人力支援。而中國船舶集團（CSSC）說，自從3月22日以來，船廠一直在為防控新冠肺炎 疫情做出貢獻，短短1星期內，就在長興島建了3間醫療方艙和一個隔離觀察點，總床位數達4408張。

此外，消息人士說，由於新冠疫情影響，也將推遲其他兩艘海軍補給艦的打造計畫。「只有那航母船塢空出來時，兩艘海軍補給艦的打造作業才會展開，可是現在全都卡住了。」