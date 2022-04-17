南韓51歲知名主持人朴修弘（박수홍），日前曾登上真人實境綜藝節目《我家的熊孩子》中透露自己遭親哥騙光上億家產而登上新聞版面，但他的哥哥卻始終不承認，但沒想到朴修弘近期準備向哥哥提起訴訟時，竟又意外發現哥哥曾以他的名義購買8個死亡保險，而且受益人全是哥哥一家，讓他感到晴天霹靂，家人間的信任關係全毀。

朴修弘出道多年，憑著逗趣的表演方式及幽默的主持風格深受觀眾喜愛，身價也因此不斷攀升，只是沒想到出道以來都將財產交由父母及哥哥朴振弘管理的他，卻在2021年發現自己辛苦多年所賺來的100億韓幣（約新台幣2.4億元）全被哥哥侵占後，令他崩潰不已，就連曾與他一同錄製節目的母親及父親竟也站在哥哥那一邊，甚至將他趕出家門，讓他受到前所未有的打擊，再加上當時的未婚妻，也就是現在的妻子一度傳出負面新聞，讓他演藝事業陷入低潮，之後便淡出演藝圈全心投入流浪動物公益團體的活動才逐漸平復心情。

박수홍, ♥23세 연하와 비공개 결혼 그후…의외의 근황 포착 (출처 : 스포티비뉴스 | 네이버 TV연예) https://t.co/5vjaDRCxD7 pic.twitter.com/EkuR3ghukq — 푸른하늘 (@choi142m) April 14, 2022

不過，事情一波未平一波又起，近日朴修弘遭到前娛樂新聞記者兼Youtuber李鎮浩爆料，他在與哥哥的訴訟過程中，竟又意外發現哥哥曾以他的名義另外購買了8張死亡保險，而且受益人是哥哥的法人公司，裡面包含了朴修弘的嫂嫂與姪女，他才想起當年將事業交給哥哥處理時，曾接到嫂嫂電話告知「若有人打給他詢問保險內容只要回答『是』即可」，而沒有真正了解保單內容，直到官司開打才發現哥哥為他投保的保險不只1個而是8個，理賠金額高達10億韓幣（約新台幣2370萬元）且受益人全是哥哥一家，讓他相當震驚。

而對於李鎮浩的爆料朴修弘並沒有正面回應，但在網路上已引起網友熱烈討論，直呼「一家把他當搖錢樹」、「哥哥一家簡直是吸血鬼」、「真讓人心寒」、「防盜、防賊、沒想到還得防家人」。