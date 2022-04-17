桃園蘆竹美福倉儲於3月10日發生火災，緊隨大火撲滅後而來的是嚴重的空汙惡臭，超過1個月還未散去，讓附近居民苦不堪言。桃園市議員參選人羅岳峰親自前往在地進行街訪，許多人表達心中不滿，甚至有人自嘲「南崁、蘆竹的選票太少，反正有感的就附近周圍，所以大家覺得利益不大」。

羅岳峰、桃園市議員牛煦庭及桃園市議員參選人毛嘉慶、劉勝全日前共同針對美福倉儲大火的後續處理召開記者會，指出當地惡臭已超過1個月仍未散去，清運一拖再拖，請環保局處理卻僅拿AQI數據搪塞了事，要求市府代位求償。

除此之外，羅岳峰親身走訪當地後得到居民回饋，昨日他在臉書貼出訪談過程，民眾透露出門至少要戴2層口罩，當地店家也說這1個月來客數明顯少很多，狂酸「鄭文燦市長來這邊站1小時就好，他戴2層口罩他都站不住啦」，並質疑「從火燒到現在1個月了，官員在做什麼？這都是很明顯的影響，為什麼桃園市政府看不到？」

當地民眾說，曾致電環保局請求協助，結果對方雖然說有在處理，但竟還回了一句「味道就是這樣啊，好像也還好嘛」，讓該位民眾感嘆說「南崁、蘆竹的選票太少，反正有感的就附近周圍，所以大家覺得利益不大或是說民意不夠龐大」。