歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩告訴德國「週日畫報」說，歐盟下一輪對俄羅斯的制裁行動將鎖定銀行業，尤其是俄羅斯聯邦儲蓄銀行，也會包括對石油的制裁。

德國週日畫報（Bild am Sonntag）在今天刊出的專訪中詢問范德賴恩（Ursula von der Leyen），對俄國第6輪制裁將以何為重點。

她說：「我們會進一步鎖定銀行業，特別是俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank），這家銀行占俄國銀行金融（業務量）的37%。此外，當然也會有能源的議題。」

路透社報導，歐盟在前幾輪制裁並未對俄羅斯聯邦儲蓄銀行開刀，因它和俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）一樣，都是歐盟國家購買俄國石油與天然氣的主要付款管道。雖然烏克蘭爆發戰爭，歐洲國家仍繼續購買俄國油氣。

她並表示，歐盟正設法採取「聰明機制」，如此石油也能納入下一波制裁行動。

週日畫報專訪中引述范德賴恩的話說：「不應該出現的是，讓（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）用原本供應給歐盟的油氣，拿來在其他市場賺取甚至更高的費用。」

她說，目前優先要務是要縮減蒲亭的營收。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110417