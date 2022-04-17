大陸新冠肺炎疫情再起，上海2800萬人民成嚴重受災戶，受到中央下令封城，傳出糧食短缺等民生問題，物價飛漲人民有苦說不出，為了鼓勵民眾對抗疫情，位於上海的《東方衛視》電視台，找來娛樂圈大咖藝人錄製影片，替人民加油打氣，這其中就包括香港天王劉德華，怎料網路風向並不買單，還有人放話要求天王捐錢和物資支援。

港星劉德華11日特地現身，錄製一段47秒影片替上海人民加油，影片中他對著大家信心喊話：「也許現在我們因為疫情需要保持一定的距離，但我相信在未來，我們將會更親近，也許現在我們需要戴口罩，沒辦法看清彼此，但是我也相信在不久的將來，我們會看到彼此更燦爛的笑容，因為我們都相信愛跟希望。」

劉德華接著說到：「感謝所有用愛去堅守這座城市的逆行者，也感謝每一位不畏艱難的行動者、守護者，在這一刻我們跟上海一起，祝福上海」超暖發言，搭配自信手勢，網友看了心裡非常暖和，留言寫下「一定要保護好自己」，答謝劉德華發言，不過部分上海民眾並不買單，狠酸：「我不需要明星們的加油，而是我的肚皮需要加油」等語句，作出具攻擊性的不滿發言。

然而，有部分網友認為這些留言，已根本是淪為情緒勒索，還有人直言道劉德華自己身為香港人，當地疫情同樣並不樂觀，劉德華卻站出來挺身幫上海加油，其實已經相當暖心，幫偶像護航要網友懂得知足感恩，事實上，劉德華對於公益一向熱心低調，疫情初期爆發時，劉德華即捐款港幣2,000萬（約新台幣7400萬）。