桃園市桃園區公所12至14日舉辦大樹林地區里鄰長自強活動，先前已有2名確診，17日再增加1名，累計3人確診。另有1名里長與家人至南部旅遊也確診。

大樹林地區里鄰長自強活動，由大樹林地區福安、大林、大樹、大豐、建國、福林、豐林等8個里一同到台南、嘉義，參與人數約有230多人，其中包括里長、公所幹部，甚至還有市議員候選人等。

據了解，15日先有2名里長自主快篩陽性，經PCR採檢確診，匡列同桌另6名里長及1名幹部，且同車者也須匡列，總計匡列62人，公所立即發給所有人員快篩試劑，陸續回報中，17日早上再新增1名里長確診，CT值仍有待確認，大樹林地區里鄰長自強活動已累計3人確診。

此外，另有1團為桃園區里長及其家人一同至屏東旅遊，總人數約30人，該名里長並未參與大樹林地區里鄰長自強活動，但今也確診，全團匡列採檢中。

有人質疑匡列人數過少，也有人點出當天曾參與研習營的市議員候選人仍在外辦活動會有傳染疑慮；對此衛生局回應，餐會期間禁止敬酒，候選人短暫逐桌致意但並未有人脫下口罩，經評估風險較小，只要快篩陰性就採自主健康管理，仍能到外面活動，但須留意自身健康狀況。

2名里長多日前已確診卻未列入個案引起議論，衛生局表示，確診者自行通報後還需等待醫院將PCR採檢結果、CT值等匯報，資料入系統需要時間，坦言近期個案多，作業時間會較長。