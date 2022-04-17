本土確診數恐破百萬？ 陳時中：不是不可能

新冠疫情走向共存、減災，是台灣對抗病毒兩年多來的最新選擇，但究竟何時才能看到盡頭？指揮官陳時中日前表示，「確診數累計破百萬不是不可能」。學者指出，照這樣下去，疫情恐怕會延燒到暑假甚至9月，且根據各國經驗，總確診數將達百萬。

陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁指出，世界各國的染疫率落在10%至20%間，參考鄰近的日、韓及香港，以日本感染率4.3%最低，若把台灣的感染率壓在日本以下，近2400萬人口將有約98萬人確診。

洪子仁進一步指出，若台灣確診數接近100萬，以中重症比例計算，將有5000人進加護病房，而這些數字會在未來3至5個月內發生。不過洪強調，Omicron多為輕症或無症狀，只要做好輕重症分流、提高疫苗覆蓋率、抗病毒藥物整備、配合檢測，相信一定可以度過這埸期末測驗。

洪子仁說，面對感染，應以平常心看待，每個人都有機會（染疫），千萬不要獵巫也不要標籤化。他建議在不影響民生經濟活動下，做好「個人風險評估」，依每個人的年齡、疫苗接種與否、社交活躍度等，自行評估風險，並對自己的選擇負責。