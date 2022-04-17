中央研究院3月16日發起「烏克蘭學人獎學金計畫」，獎助烏國學者、學生前來進行短期訪問及實習，目前已錄取12位學生，其中3位將於今晚抵達台灣，其他人陸續於5月底前抵達。

俄羅斯入侵烏克蘭，造成該國人民流離失所，也中斷學術研究及學生的求學之路。中研院發起「烏克蘭學人獎學金計畫」，並獲科技部贊助。此計畫獎助烏國學者、學生至中研院院進行短期訪問及實習，提供這些人機票和住宿，生活費為大學生每月1.5萬元、碩博士生2萬元、具博士學位之學者每月至少6萬6950元。

「在戰爭之下，沒有人是局外人。」中研院長廖俊智院長指出，俄烏戰爭爆發後，中研院作為全球學術社群的一員，3月2日即發表聲明，呼籲各界在可能的範圍內支持烏克蘭學者及學生，並積極與波蘭科學院、科技部駐捷克科技組聯繫，研擬接納烏國學生（含大學生與碩博士生）、具博士學位之學者的補助方案。

中研院國際事務處處長孟子青表示，截至4月16日止，已有165位學生及42位學者申請，中研院院自3月下旬起已分批與申請人進行視訊訪談，並將申請資訊分享給國內多所大專院校。

在錄取名單中，Maksym與Yuliia是一起通過申請的好朋友，皆會在今晚抵台。Maksym專長為再生能源工程，研究領域包括風力發電、綠色能源與減碳技術，原先就讀於中國大陸的華北電力大學博士班，惟因疫情與戰爭爆發，無法再赴中完成學業。Yuliia則是巴卡莫列茨國立醫科大學五年級生，原規畫進一步取得醫學與生命科學雙學位，但戰爭讓她被迫離開家園，學業戛然而止。

接獲錄取通知後，兩人對於能夠繼續求學都感到非常興奮，Maksym更以中文回覆，「期待到臺灣和大家見面！」將與Yuliia在本院相關學術單位進行短期研修。

除了對學生的補助外，中研院原預計接納5位學者來院短期訪問，科技部獲知此方案後也共襄盛舉，額外提供10位學者的補助經費；而外交部也積極協助核發簽證事宜，加快申請速度。