前立委陳柏惟傳出辭去台灣基進黨中彰投黨部主委一職，卻被外界誤以為是退黨，他今（17）日凌晨在臉書聲明，「報導指出我因為站台與人情還不完起爭執或揣測加入其他政黨，並不是事實」，「目前的狀況是因為我不夠基進，不是因為特別甚麼事情、望勿模糊焦點。」

台灣基進也在臉書回應，「柏惟的任何決定，台灣基進都予以尊重與祝福。感謝柏惟至今為台灣基進、為我們共同的理念所付出的努力。不論接下來的路如何，相信我們仍會是一起為台灣民主、為更好的未來共同打拼的同伴。」