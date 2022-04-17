廣達(2382)日前公告，旗下100%持股的達功（上海）電腦有限公司配合當地官方防疫，暫時停工，復工時間仍不確定。市場推測，由於廣達是蘋果MacBook筆電獨家代工廠，蘋果6月的全球開發者大會（WWDC）將推出新款MacBook，達功停工，恐打亂蘋果新品上市時程。股價方面，廣達月K棒連2月收黑，但千張大戶高持股達86.9%。

廣達目前是蘋果為MacBook Pro主要供應商，其中miniLED MacBook更為獨家供應商，而在MacBook Air占比份額較小，鴻海(2317)是 MacBook Air的主要供應商。

廣達上海廠生產包括筆電、伺服器與消費性電子產品，該廠占廣達筆電產能約兩成，達功暫時停工將由旗下掌握八成筆電產能的重慶廠支援。至於在伺服器方面，廣達這幾年積極在台灣、美國、德國與泰國擴張伺服器產能，預期也將由其他地區支應。廣達今年首季筆電出貨1690萬台，季減15.08%，年減11.05%，優於往年季減兩成以上水準。

外資法人指出，廣達2Q營收恐續呈季減態勢。廣達約有2成的NB產能是來自於上海，上海達功除生產筆電外，亦有大陸當地伺服器產商的訂單。